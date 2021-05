Heiligenhafen : Wachwechsel: Stefan Büttner neuer Chef des Polizeireviers

Der Erste Polizeihauptkommissar tritt die Nachfolge von Thorsten Ziehm an und wurde von Behördenleiter Norbert Trabs ins Amt eingeführt.

Heiligenhafen | Erster Polizeihauptkommissar Stefan Büttner tritt die Nachfolge von Thorsten Ziehm an und übernimmt die Leitung des Polizeireviers in Heiligenhafen, zu dem auch die nachgeordneten Polizeistationen Fehmarn, Großenbrode, Lensahn und Oldenburg gehören. Bereits am 1. März trat sein Vorgänger, Erster Polizeihauptkommissar a.D. Thorsten Ziehm, nach über ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.