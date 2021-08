Auszeichnung in Kiel : Voß-Interpret Ulf Bästlein erhält Verdienstorden des Landes

Der Gesangsprofessor aus Graz ist in Eutin kein Unbekannter, schreibt die Eutiner Voß-Gesellschaft. Bei der Landesgartenschau 2016 habe er eine hochgelobte CD mit Liedern nach Texten von Johann Heinrich Voß vorstellt.

Eutin | Ministerpräsident Daniel Günther hat Prof. Ulf Bästlein aus Graz den Verdienstorden des Landes verliehen. Bästlein, 1959 in Flensburg geboren, studierte zunächst Altphilologie, Philosophie und Germanistik in Freiburg, Wien und Rom und schloss dieses Studium 1989 mit der Promotion ab. Daneben absolvierte er in Freiburg eine Ausbildung als Bassbariton. ...

