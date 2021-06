Lübeck : VHS-Vortrag über die Frühgeschichte des Persischen Golfes

Iran-Kenner Wolfgang Burst bringt Interessierten auf Einladung der Volkshochschule aktuelle Forschungsergebnisse näher.

Lübeck | Aktuelle Forschungsergebnisse haben die biblischen Mythen von „Paradies“ und „Sintflut“ enträtselt. Die Region nördlich des Persischen Golfes nimmt dabei die zentrale Rolle ein. Was Altertums- und Klimaforschung herausfanden, stellt der Iran-Kenner Wolfgang Burst in der VHS Lübeck, Falkenplatz 10, am Freitag, 11. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr vor. Der Ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.