Großalarm in Bosau : Feuer in der Werkstatt der Kirchengemeinde Bosau

Schreck am Nachmittag: Das Aufbau-Team für den Bosauer Weihnachtsmarkt hatte Freitag vom Helmoldplatz eine Rauchentwicklung im Pastor-Piening-Weg entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert, die in voller Stärke anrückte.

Bosau | Großalarm für die Feuerwehren in der Gemeinde Bosau. In einem Gebäude im Pastor-Piening-Weg zwischen Helmoldplatz und St.-Petri-Kirche war am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gemeindewehrführer Andreas Riemke hatte vorsichtshalber die gesamte Gemeindewehr alarmiert. Schließlich waren in der Umgebung des Feuers mehrere große mit Reet gedeckte ...

