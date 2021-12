Mehrere Stichwahlen waren nötig : Antonia Boy aus Bösdorf neue Vorsitzende des Plöner Kinder- und Jugendrates

Die Stadt Plön ist in Sachen Kinder- und Jugendrat ganz weit vorn: Jetzt hat bereits die zweite Generation seine Arbeit aufgenommen. Das neue Gremium hat sich konstituiert und erst einmal seine Ziele formuliert.

Plön | Der neue Plöner Kinder- und Jugendrat hat seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung wählten die zehn anwesenden Mitglieder in geheimer Abstimmung Antonia Boy (13) aus Bösdorf zur Vorsitzenden. Ihr Stellvertreter ist Julian Will (12), Taylor Herborth (16) ist zweiter Stellvertreter. Es brauchte wegen mehrfacher Stimmengleichheit drei St...

