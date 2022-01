Polizei sucht Zeugen : Wer hat Giftköder in Haffkrug ausgelegt?

Wer macht denn so etwas? Unbekannte Täter haben im Cap-Arcona-Weg in Haffkrug offenbar vergiftete Fleischstücke für streunende Hunde ausgelegt. Ein Hundehalter hat seinen Vierbeiner gerade noch davon abhalten können.

Haffkrug | Die Polizei hat am Montag einen Vorfall gemeldet, der sich bereits am Dienstag, dem 11. Januar 2022, im Cap-Arcona-Weg in Haffkrug ereignet hat. Ein Hundehalter war bei einem Spaziergang mit seinem Vierbeiner auf vergiftete Fleischköder gestoßen und konnte ihn gerade noch rechtzeitig davon abhalten, den Köder zu fressen. Jetzt sucht die Polizei nach Z...

