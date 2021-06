Unfall in Lübeck : Vorfahrt genommen: 74-Jähriger überfährt 14-jährigen Radfahrer beim Abbiegen

Ein Jugendlicher wird bei dem Unfall in der Ratzeburger Allee/Kahlhorststraße schwer verletzt.

Lübeck | Er wollte eigentlich nur nach links in die Kahlhorststraße einbiegen: Am Montag hat jedoch ein 74-jähriger Reinfelder gegen 18.30 Uhr die Vorfahrt eines 14-jährigen Fahrradfahrers missachtet und den Jugendlichen überfahren. Der Rentner war mit seinem VW Touran auf der Ratzeburger Allee in Richtung Innenstadt, der Jugendliche mit dem Fahrrad auf dem...

