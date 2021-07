Traveufer-Fest 2021 : Vorbereitungen für 22. Duckstein-Festival in Lübeck laufen

Buntes Live-Musik-Programm wie in den Vorjahren – aber statt freiem Eintritt müssen Besucher zuvor Tickets kaufen.

Lübeck | Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr soll jetzt wieder stattfinden: Die Vorbereitungen für das Duckstein-Festival am Lübecker Traveufer laufen auf Hochtouren. Wieder soll es ein Mix aus Kulinarik und Live-Musik sowie dem Angebot von Mode-, Schmuck und Designhändlern geben – neu ist in diesem Jahr aber, dass die Besucher nicht einfach so a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.