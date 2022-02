Zukunft der Schüler ungewiss : Schulschließung im Sommer 2023 wird in Bosau bei Eltern und Schülern für Probleme sorgen

Es steht schon seit zwei Jahren fest, aber jetzt hat es auch die Gemeinde Bosau akzeptiert: die seit 2015 betriebene Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld schließt am 14. Juli 2023. Doch jetzt kommen Probleme.

Hutzfeld | Jetzt hat auch die Gemeinde Bosau den lange geführten Kampf um die Außenstelle der Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld aufgegeben und im gemeindlichen Schulausschuss die Schließung zum 14. Juli 2023 akzeptiert. Doch was passiert mit den aktuell noch 113 Schülerinnen und Schülern an der Schule ab der 5. Klasse nach der Schließung im kommenden Jahr? Mit Gl...

