Eutiner Stadtgeschichte : Von fünf Weber-Büsten im Geburtsort des Komponisten existieren noch vier

Bald soll ein großer Kopf des in Eutin geborenen Komponisten Carl Maria von Weber das Stadtbild bereichern. Eutins Heimatforscher Klaus Petzold hat sich auf Spurensuche nach bereits existierenden Weber-Büsten begeben.

Eutin | Die in der Bürgerstiftung Eutin angesiedelte „Bildungs- und Kulturinitiative Eutiner Köpfe“ will einige Persönlichkeiten, die in Eutin geboren wurden oder hier gewirkt haben, in der Bevölkerung bekannter und besonders für Touristen interessanter machen. Im 3D-Druckverfahren hergestellte Köpfe dieser Persönlichkeiten sollen im Bereich der Opernscheune,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.