Bilanz-Vorstellung : Volksbank Ostholstein Nord-Plön meldet gute und stabile Ergebnisse

Bilanzvolumen ist Corona zum Trotz um 15,5 Prozent auf 1,972 Milliarden Euro gewachsen.

Lensahn | Gut gelaunt präsentierten Lars Nissen und Stefan Frahm, Vorstände der Volksbank Ostholstein-Nord und Plön, die Zahlen des Geschäftsjahres 2020 und gaben Ausblicke in die Zukunft. Die Präsentation erfolgte in den großzügigen Räumen der Hauptverwaltung in Lensahn. Eine der Präsentationsfolien zeigte Winston Churchill und seine Weisheit „Never let a g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.