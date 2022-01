5G-Netz für den Kreis Plön : Ein neuer Funkmast in Rantzau sorgt für schnelles mobiles Internet

Funklöcher für Handynutzer gibt es vor allem noch in den Kreisen Plön und Ostholstein sowie Bereichen direkt an Nord- und Ostsee. In Rantzau hat Vodafone jetzt einen neuen 5G-Funkmast in Betrieb genommen.

Plön/Bosau | Das Unternehmen Vodafone hat jetzt einen Funkmast in Rantzau in Betrieb genommen, um 5G – schneller Mobilfunk – auch in den Kreis Plön zu bringen. Trotz des Netzausbaus bleibt das Handy immer noch auf 1,7 Prozent der Landesfläche Schleswig-Holsteins weiter stumm. Nach Angaben des Breitband-Kompetenzzentrums gibt es noch etwa 185 weiße Flecken im Land....

