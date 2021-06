Corona Aktuell : Vierten Tag in Folge keine Neuinfektionen in Ostholstein und Plön

Die erfreuliche Tendenz in den Kreisen Plön und Ostholstein bleibt: Es gibt keine Neuinfektionen und die Inzidenzwerte stagnieren oder sinken sogar. Und in Ostholstein wurden bereits mehr als 50.000 Personen geimpft.

Ostholstein/Plön | Gute Nachrichten kommen sowohl aus Plön als auch aus Ostholstein: In beiden Kreisen gab es keine Corona-Neuinfektionen. Es ist der vierte Tag in Folge ohne weitere Coronaerkrankungen. Somit liegt die Gesamtzahl der Fälle in Ostholstein weiter bei 3359 und im Kreis Plön bei 1370. Aktuell positiv getestet sind in Ostholstein elf Personen, das sind zw...

