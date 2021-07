Lübeck : „Viertel nach Zwölf Konzerte“ in der Katharinenkirche

Reihe klassischer Konzerte mit Werken von Heinrich Ignaz Biber, Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach.

Lübeck | Auch in diesem Sommer finden die „Viertel nach Zwölf Konzerte“ in der Katharinenkirche statt. Besucher können wieder jedes Wochenende am Samstag um 12.15 Uhr klassische Konzerte erleben. Bei den Konzertterminen, die samstägig bis zum 28. August stattfinden, werden unter anderem Werke von Heinrich Ignaz Biber, Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.