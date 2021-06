Wird Impfstoff in Ostholstein weggekippt? : Vielen Flaschen Astrazeneca droht die Entsorgung wegen begrenzter Haltbarkeit

Thomas Montag vom Ärztenetz kritisiert: Die Hausärzte wussten beim Bestellen des Impfstoffes gegen Corona nicht, dass er nur bis Ende Juni haltbar ist. Praxis Busse hat welchen bis Ende Juli.

Eutin | Werden in in Schleswig-Holstein Tausende von Dosen des Corona-Impfstoffes Astrazeneca im Müll landen, weil Ende des Monats Juni ihr Verfallsdatum ist? „Ja, das kann passieren, dass nicht alle Dosen in den Hausarztpraxen verimpft werden können“, sagt Thomas Montag. Der Mediziner ist im Ärztenetz Eutin-Malente, dem 42 Praxen in der Region angehören, der...

