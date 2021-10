Start am Freitag in Plön : Prominente sammeln für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Die Gräber der im Ausland gefallenen deutschen Soldaten werden gepflegt. Dafür sorgt die Deutsche Kriegsgräberfürsorge und verschiedenen Aktionen auch für junge Menschen. Jetzt werden im Kreis Plön Spenden gesammelt.

Plön / Preetz | Mit einer Auftakt-Sammlung in Plön am Freitag, 29.Oktober, macht der Kreisverband der Deutschen Kriegsgräberfürsorge auf die jährliche Haus- und Straßensammlung aufmerksam. So werden der Kommandeur der Marineunteroffizierschule, Kapitän zur See Klaus Heermeier, Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin Waldersee, Kreispräsident Stefan Leyk, Plöns Bürgermeist...

