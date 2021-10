Kinder- und Jugendrat in Plön : Nur der zwölfjährige Julian Will stellt sich wieder zur Wahl

Von den zehn Mitgliedern des „alten“ Kinder- und Jugendrates in Plön will nur der zwölfjährige Julian Will weitermachen und stellt sich wieder zur Wahl. Nun werden weitere Kinder und Jugendliche für das Gremium gesucht.

