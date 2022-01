Kreise Ostholstein und Plön : Mehrere Corona-„Spaziergänge“ – aber auch eine Gegendemo in Preetz

Offenbar mobilisieren die Proteste nun auch die Befürworter staatlicher Corona-Maßnahmen. So gab es in Preetz erstmals eine Gegendemo. Bei allen Kundgebungen zwischen Kiel und Lübeck blieb es laut Polizei friedlich.

Eutin / Plön | Der Widerstand gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in den Kreisen Ostholstein und Plön scheint sich zu verfestigen. So kam es am Montag allein in Ostholstein an sechs Orten zu Protesten in Form sogenannter Spaziergänge. Weiterlesen: Wachsender Zulauf: Über 100 Teilnehmer bei „Spaziergang“ in Eutin Im Kreis Plön kam es unterdessen zu einer Geg...

