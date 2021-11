Am 18. November 2021 : Övelgönne wird in Plön für den Ausbau von Glasfaser voll gesperrt

Es geht immer weiter: Der Ausbau des Glasfasernetzes der Stadt Plön erfordert die Sperrung der Övelgönne. Es wird dort ein Versorgungshaus mit einem großen Kran an seinen endgültigen Standort gehievt.

Plön | Für die Glasfaseranbindung nördlich der B430 wird im Zuge des Breitbandausbaus am Parkplatz an der Övelgönne ein Versorgungshaus errichtet. Die Anlieferung des Fertighauses erfolgt per Lkw, teilte die Stadt Plön mit. Vor Ort werde das Haus mit einem Mobilkran an seinen endgültigen Standort hinter dem Parkplatz gehoben. Bushaltestelle Övelgönne der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.