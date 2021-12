Lübeck St. Gertrud : Einbrecher hatte sich in einen Supermarkt einschließen lassen

Schnaps und Zigaretten in allen Jackentaschen und in einem Einkaufskorb transportiere ein 38-jähriger Einbrecher nachts aus einem Supermarkt in Lübeck St. Gertrud. Draußen allerdings wurde er bereits von der Polizei erwartet.

Lübeck | In der Nacht zu Dienstag (28. Dezember 2021) haben Beamte des 3. Polizeireviers einen Einbrecher in einem Supermarkt in Lübeck St. Gertrud festgenommen. Der Mann hatte sich zuvor offenbar nach Geschäftsschluss in dem Markt einschließen lassen und sich danach an Schnaps und Spirituosen im Kassenbereich bedient, sagte Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.