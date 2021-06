Katastrophenhilfe : Verein Kovidep möchte von Chemieunfall betroffenen Menschen in Kosgoda helfen

Harith Gunasekara aus Kosgoda hat in Malente eine Ausbildung als Molkereifachmann gemacht und in dieser Zeit Ingeborg Christiansen kennengelernt und geheiratet. 1975 zog das Paar berufsbedingt nach Niedersachsen, hielt aber Kontakt nach Ostholstein, 1989 gründeten sie den Verein Kovidep, der Name steht für „Kosgoda Village Development Projekt“. Fragen beantwortet Harith Gunasekara unter Tel. 04281 583, Spenden an Kovidep e.V., Konto: DE 50 2416 1594 5138 2229 00 (Zevener Volksbank).