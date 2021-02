Lübeck : Verein Hansebelt: Susanne Köhler wird Leiterin der Geschäftsstelle

Verein Hansebelt: Susanne Köhler wird Leiterin der Geschäftsstelle. Der Unternehmensnetzwerk hat jetzt neben Dr. Iris Klaßen eine weitere Frau an der Spitze.

Lübeck | Das Unternehmensnetzwerk Hansebelt erhält Verstärkung in der Geschäftsstelle: Am Montag, 1. März, übernimmt Susanne Köhler die Leitungsaufgaben. An ihrer Seite wird Dr. Iris Klaßen arbeiten, mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Strategie. „Ich freue mich ...

