Vernachlässigter Baumlehrpfad : Jan Eskildsen will das Malenter Arboretum wieder zur Attraktion machen

Exotische Bäume müssen weichen. Der Verein Födona setzt in der lange vernachlässigten Baumsammlung künftig auf heimische Gehölze – und auf Wildbienen. So soll ein Ausflugsziel für Schulklassen und Touristen entstehen.

Malente | Der Förderverein Dorf und Natur (Födona) will dem Malenter Arboretum neues Leben einhauchen. In diesen Tagen haben Privatleute im Auftrag des Vereins begonnen, zahlreiche Bäume auf dem rund einen halben Hektar großen Gelände entlang der Sebastian-Kneipp-Straße, zwischen Wildpark und Parkplatz am Krützen, zu fällen. Noch in diesem Jahr will der gut 150...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.