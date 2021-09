Scharbeutz ist nicht Dänemark : Tourist fährt absichtlich an den Strand und bleibt im FKK-Bereich mit SUV stecken

Was in Dänemark an vielen Strandabschnitten normal ist, ist in Deutschland aus gutem Grund in der Lübecker Bucht verboten: Einem Frankfurter war das egal, er fuhr mit seinem SUV ans Meer und musste gerettet werden.

Scharbeutz | Das hat er nun davon, möchte man fast denken: Ein 30-Jähriger hat die Sperrung der Strandpromenade in der Lübecker Bucht offenbar missachtet und seinen SUV direkt ans Wasser gelenkt. Die Spritztour dauerte allerdings nicht lange, denn er sank direkt am Brandungssaum ein. SUV fährt sich am FFK-Strand fest Die DLRG-Mitarbeiter trauten ihren Augen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.