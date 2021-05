Nach Absage von Claudia Falk : Veranstalter Ulfert Georgs möchte Eutins Stadtfest übernehmen

Ulfert Georgs ist bundesweit auf Veranstaltungen wie Rock im Park oder Wacken unterwegs, aber auch regional seit Jahrzehnten beim Eutiner Stadtfest dabei. Jetzt möchte er das Eutiner Stadtfest mit Großflohmarkt retten.

Eutin | Das ging schnell: Kaum hatte Eventmanagerin Claudia Falk für den „Sommer in Eutin“, das Eutiner Stadtfest 2022 und andere Großveranstaltungen abgesagt, warf Ulfert Georgs seinen Hut in den Ring. Weiterlesen: Veranstalterin Claudia Falk will Sommerfest und Großflohmarkt nicht mehr machen „Das war eine absolut spontane Entscheidung. Es wäre einfac...

