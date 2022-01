Sehr viele neue Gäste gesehen : Grit Wenzel und David Depenau sehen Ostseestrände als Gewinner der Corona-Pandemie

Die Touristiker an der Küste sind zufrieden und mögen so recht gar nicht damit raus: die Ostseestrände sind nach ihrer Beobachtung die „Gewinner in Corona-Zeiten“. Sie sprechen von „Fischbrötchen-Boom“ und hoffen auf 2022.

Hohwacht/Weißenhaus | „Wir hatten eine fantastische Saison mit einem außerordentlichen Zulauf auch in der Vor- und der Nachsaison“, sagt Grit Wenzel, Tourismuschefin der Region Hohwachter Bucht. Auch für David Depenau vom Ferienressort Weißenhäuserstrand war es „ein sehr positives Jahr, wir haben das sehr deutlich gemerkt“. Man mag es nicht sagen, aber wenn es einen Gewinn...

