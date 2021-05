Pfingsten an der Lübecker Bucht : Urlauber trotzen dem Wetter von Neustadt bis nach Heiligenhafen

Ob mit Schirm am Strand oder mit Rad auf Touren: Die Menschen zieht es raus, das war deutlich zu spüren auf der Tour von Neustadt nach Heiligenhafen am Pfingsten. Wer Zimmer oder Parkplatz gefunden hatte, war glücklich.

Ostholstein | Die Befürchtungen waren groß, dass auf die Urlaubsorte an der Küste Ostholsteins zu Pfingsten ein Run einsetzen würde. Besonders die Orte Scharbeutz und Haffkrug, die die geringste Entfernung zwischen Strand und Autobahnausfahrt haben, warnten die Urlauber schon im Vorfeld via Verkehrsfunk vor Überlastung. Aber ganz so dicke kam es dann doch nicht, wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.