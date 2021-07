Platz für 27.600 Urnengräber : Kirchengemeinde Bosau fürchtet geplanten Begräbniswald in Nehmten

Auf einem 23 Hektar großen Waldstück können nach vorliegenden Planungen an 2300 Bäumen maximal 27.600 Urnengräber entstehen. Kirchengemeinde Bosau sieht daran eine deutliche Konkurrenz zum eigenen Friedhof in Bosau.

Nehmten / Bosau | Die Gemeinde Nehmten am Großen Plöner See in Nachbarschaft zur Gemeinde Bosau plant die Anlage eines Begräbniswaldes, der von der Guts- und Forstverwaltung Nehmten betrieben werden soll. Die erforderliche Änderung eines Flächennutzungsplanes ist von der Nehmtener Gemeindevertretung bereits auf den Weg gebracht worden. Weiterlesen: Begräbniswald am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.