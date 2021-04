Lübeck/Ostholstein : Großes Interesse an den Bauarbeiten des Fehmarnbelt-Tunnels

150 Unternehmen aus der Region informierten sich auf Einladung der IHK zu Lübeck online über das Bauprojekt und den Stand der Planungen.

Lübeck | Rund 150 Unternehmen aus der Region informierten sich diese Woche in einem Webinar der IHK zu Lübeck über die Bauarbeiten des Fehmarnbelt-Tunnels und die Möglichkeit, als Zulieferer Teil des Projekts zu werden. Die Eröffnung des Tunnels ist für das Jahr 2029 geplant. Lars Friis Cornett, Direktor von Femern A/S in Deutschland, erläuterte den aktuell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.