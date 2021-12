Lübeck-Kücknitz : Ungewöhnliche Elektroinstallation: Kampfmittelräumdienst rückt an

Diverse Kabel in einem Reihenmittelhaus, deren Herkunft, Art und Sinn nicht erkennbar war, riefen ein Großaufgebot von Einsatzkräften auf den Plan.

Lübeck | Die Verkabelung in einem Reihenmittelhaus schien mehr als mysteriös – die Folge: Fünf Häuser wurden am Sonntag in Kücknitz evakuiert und der gesamte Gebäudekomplex von den Stadtwerken stromlos geschaltet. Dabei war das Großaufgebot an Einsatzkräften gar nicht geplant: Gegen 11.20 Uhr meldete sich eine 49-Jährige beim Notruf der Polizei und teilte i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.