Corona-Schutzimpfung in Eutin : Ungeimpfte unter Druck: Rund 200 Patienten entscheiden sich doch für Erstimpfung

800 Patienten haben sich in einer Eutiner Praxis bis Jahresende zur Corona-Schutzimpfung angemeldet. Gut ein Viertel von ihnen kommt zur Erstimpfung, weil der Druck zu groß werde. Andere reagieren mit Sorge und Rückzug.

Eutin | Talkshows in denen von Tyrannei der Ungeimpften die Rede ist, der Ruf nach 2G und die Schlagzeilen über bundesweit steigende Infektionszahlen: Menschen, die sich bislang gegen eine Corona-Schutzimpfung entschieden haben, geraten immer weiter unter Druck. Auch in Eutin. Weiterlesen: Eutiner Kinderärzte impfen keine Grundschüler gegen Corona-Virus oh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.