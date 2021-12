Verkehrsinsel gerammt : Unfallflucht in Neustadt/Holstein: Polizei sucht einen Mercedes-Fahrer

Ein schwarzer Mercedes der S-Klasse älteren Baujahres richtete auf dem Kreisel der L309 erheblichen Schaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Neustadt/Holstein | Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen Mercedes, der in der Nacht zum 17. Dezember 2021 am Kreisverkehr an der Landesstraße 309 (L309) Richtung Süsel mindestens 1500 Euro Schaden angerichtet hat. Zur Aufklärung des Vorgangs hat die Polizeidirektion am Donnerstag, 23. Dezember 2021, eine Pressemitteilung veröffentlicht. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.