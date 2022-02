B404 – Polizei sucht Zeugen : 200 Meter Bankette aufgerissen und Schutzplanke beschädigt

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag eine Bankette an der B404 bei Warnau auf einer Länge von 200 Meter beschädigt worden. Auch die Schutzplanke wurde teilweise beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Preetz | Das passiert öfter: Ein Fahrzeug kommt von der Straße ab, gerät auf eine durchnässte Bankette und richtet erheblichen Schaden an. So ist es am Dienstagvormittag auf der B404 in Höhe des Ortes Warnau passiert. Wie Polizeisprecher Matthias Arends mitteilte, ermittelt die Preetzer Polizei nun in einer Unfallflucht und ist auf der Suche nach Zeugen. Ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.