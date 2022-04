Von Betontreppe eingequetscht : So passierte der schwere Unfall auf Malenter Baustelle

Die Polizei geht von Eigenverschulden aus. Der schwer verletzte Bauarbeiter soll den Unfall selbst ausgelöst haben. Womöglich ließ er sich irritieren, weil die Treppe längst aufgebaut war.

Malente | Ein verhängnisvolles Versehen ist offenbar dem Arbeitsunfall vorausgegangen, bei dem am Mittwoch auf einer Baustelle an der Malenter Lindenallee ein Arbeiter schwer verletzt wurde. „Der Mann wollte unter der Treppe am Fußboden Arbeiten ausführen und hat eine Drehstütze der bereits seit acht Wochen montierten Treppe entfernt“, sagte Maik Seidel, Sprech...

