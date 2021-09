Pansdorf : Unfall auf A1: Betrunkener rast in Baustellen-Leitwand

Mit voller Wucht fuhr ein 74-Jähriger in die Baustellenabsicherung auf der A1. Es entstand hoher Schaden.

Pansdorf | Dass alle Beteiligten unverletzt geblieben sind, grenzt an ein Wunder: Am Montagabend kam gegen 23 Uhr ein 74-jähriger Ostholsteiner auf der A1 im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Pansdorf von der Fahrbahn ab. Zunächst hatte der Fahrer mehrere Baken touchiert und seinen Hyundai danach gegen eine Betonleitwand gelenkt. Durch den Aufprall ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.