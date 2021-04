Unfall in Stockelsdorf : Betrunkener Lübecker kippt mit Dreirad Ape Piaggio in der Lohstraße um

Der Mann fuhr zuvor auf dem Gehweg und auf der Gegenfahrbahn. Auch in Grube kam ein alkoholisierter Fahrer vom Weg ab.

Stockelsdorf | Zwei Verkehrsunfälle unter erheblichem Alkoholeinfluss hat die Polizei in Ostholstein über die Feiertage registriert. Mit einer dreirädrigen Ape Piaggio kippte ein 27-jähriger Lübecker am Ostersamstag gegen 23.50 Uhr in der Stockelsdorfer Lohstraße um. Der Kleintransporter fiel Zeugen auf, weil der Fahrer einige Male auf dem Gehweg und etwa 400 Meter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.