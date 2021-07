Unfall in Neustadt : 17-jährige Motorradfahrerin fährt in Mazda – sechs Verletzte

Im Übergang der Oldenburger Straße in den Ostring war die junge Frau mit einem entgegen kommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Neustadt | Zahlreiche Verletzte waren die Folge eines Unfalls am vergangenen Wochenende. Am Samstag war eine 17-jährige Hamburgerin mit ihrem Yamaha-Motorrad in der Oldenburger Straße stadtauswärts unterwegs, als sie gegen 18.15 Uhr im Übergang der Oldenburger Straße in den Ostring mit einem entgegen kommenden Mazda zusammenstieß. Das Auto wollte nach links in Ri...

