Unfall auf B76 bei Middelburg : Fahrer fährt mit Hyundai in den Graben – Beifahrerin leicht verletzt

Warum der Mann aus Nürnberg von der Straße abkam, ist unklar. In Folge des Unfalls kam es bei einem Gespann zu einem Reifenplatzer, als dieses über Trümmerteile fuhr.

Süsel | Eine Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag auf der B76 zwischen Süsel und Eutin. Die 59-jährige Frau saß als Beifahrerin in einem Hyundai Kona, der um 15.19 Uhr auf Höhe der Abfahrt Middelburg in Fahrtrichtung Eutin von der Fahrbahn abkam. Unfallursache unklar Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 60-jährige Fahrer aus Nürnberg...

