Oldenburg : Vorfahrt missachtet: 18-Jähriger verursacht 10.000 Euro Schaden

Fahranfänger kollidierte mit dem Opel einer 44-Jährigen. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

Oldenburg | Ein 18-Jähriger war am Mittwoch mit seinem Renault Clio im Giddendorfer Weg in Richtung Heiligenhafener Chaussee unterwegs. Gegen 7.30 Uhr wollte der Ostholsteiner nach links in die Ostlandstraße einbiegen. Nach bisherigem Sachstand übersah er dabei eine...

