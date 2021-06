ÖPNV kostenlos für Touristen : „Unbeschwert unterwegs“ und Ostseecard – Malente wertet die Kurkarte auf

Damit alle Gäste der Gemeinde von den Vorteilen profitieren, will der Tourismusausschuss die Kurabgabe auf alle Dorfschaften ausdehnen. Die Verwaltung soll prüfen, wie diese umzusetzen ist.

Malente | Urlauber in Malente sollen künftig deutlich mehr Gegenwert für die obligatorische Kurabgabe erhalten. Um die Kurkarte deutlich attraktiver zu machen, hat der Tourismusausschuss am Donnerstag gleich mehrere Weichen gestellt. Weiterlesen: Mit der Kurkarte kostenlos mit Bus und Bahn fahren Die wichtigste Entscheidung betrifft eine Teilnahme am drei...

