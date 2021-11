Polizei sucht nach Zeugen : 15-Jährigen in Mönkeberg mit Schusswaffe bedroht

Die Polizei Kiel fahndet nach einem etwa 17-jährigen Mann. Er soll am Sonntagabend in Heikendorf am Alten Sportplatz einen 15-Jährigen mit einer Waffe bedroht und ihm 5 Euro Bargeld geraubt haben. Polizei sucht Zeugen.

Mönkeberg | Ein 15-jähriger Schüler ist am Sonntagabend in Mönkeberg einer schweren Raubtat zum Opfer gefallen. Nach Darstellung von Polizeisprecherin Stephanie Saß hatte ein Unbekannter im Heikendorfer Weg 83 den 15-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Der Täter sei danach mit 5 Euro Beute geflüchtet. Die Kripo sucht nun nach Zeugen. ...

