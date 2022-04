Awo-Kinderhaus in Malente : Kita-Kinder reagieren mit Hilfsangebot auf den Ukraine-Krieg

Bei einem Treffen mit dem Malenter Flüchtlingskoordinator Younes Aljasem in der Flüchtlingsunterkunft beim CJD übergaben die Vorschulkinder selbst gemalte Bilder. Wenn nötig, wollen die Kinder auch materiell helfen.

Malente | Seien es Nachrichten im Radio, zufällig aufgeschnappte Berichte im Fernsehen oder Gespräche in den Familien: Auch Kita-Kinder bekommen mit, was in der Ukraine los ist und wollen mehr darüber wissen. „Besonders die zukünftigen Schulkinder stellten in den letzten Wochen immer wieder Fragen über den Krieg in der Ukraine“, berichten die Erzieherinnen Clau...

