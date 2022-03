Krieg in der Ukraine : Ein Ritual hilft Schülern der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwald gegen die Angst

Schülerzeichnungen von Panzern und Blut zeigten Schulleiterin Doris Cwiertnia-Jürs, wie groß die Ängste sind. Sie erinnerte sich an ein Lied, das nun eine besondere Bedeutung für die 180 Grundschüler hat.

Schönwalde | Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine kommen die 180 Grundschüler der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde jeden Montag und Freitag auf dem Schulhof zusammen und singen gemeinsam. „Das hilft den Kinder mit ihren Sorgen und Ängsten die der Krieg in ihnen auslöst umzugehen“, erklärt Schulleiterin Doris Cwiertnia-Jürs. Auch interessant: Ukraine-K...

