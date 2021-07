Corona-Aktuell : Übers Wochenende 18 neue Corona-Fälle in Ostholstein, einer in Plön

Auch in den Kreisen Ostholstein und Plön steigen die Corona-Inzidenzwerte weiter. In Ostholstein liegt er derzeit sogar über dem Bundesschnitt.

Ostholstein/Plön | Sowohl in Ostholstein als auch im Kreis Plön steigt der Corona-Inzidenzwert weiter. In Ostholstein lag er am Montag bei einem Wert von 17 - am Freitag war er noch bei 13,5. Zum Vergleich: Im Bundesschnitt betrug der I-Wert am Montag 14,3. Auch im Kreis Plön steigt der Wert, wenngleich auch moderater als im Nachbarkreis. Hier lag er am Montag bei 3,1 (...

