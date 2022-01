Corona aktuell : Weit über 3000 aktuell Infizierte in den Kreisen Ostholstein und Plön

Die Zahl der Fälle in Ostholstein steigt um fast 300, im Kreis Plön kommen mehr als 100 Fälle hinzu. Die Inzidenz in Ostholstein steigt auf einen neuen Rekordwert, während sie im Kreis Plön sinkt.

Eutin / Plön | Die Zahl der erfassten Corona-Infizierten schwillt auch in der Region zwischen Kiel und Lübeck immer weiter an – trotz des Mangels an PCR-Tests, die als Grundlage der Statistik dienen. Das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein zählte nach Angaben von Kreissprecher Thomas Jeck am Mittwoch 2361 aktuell positive Fälle, 295 mehr als am Vortag. Ebenfalls ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.