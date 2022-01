Protest gegen Corona-Politik : Wachsender Zulauf: Über 100 Teilnehmer bei „Spaziergang“ in Eutin

Weitere Demonstrationen gab es in Scharbeutz, Fehmarn, Oldenburg und Lensahn. Sollte die Teilnehmerzahl bei der nächsten Kundgebung in Eutin ebenso groß sein, schreitet die Polizei möglicherweise ein.

Eutin | Der Widerstand gegen die Corona-Politik erhält in Eutin weiteren Zulauf. Am Montag zogen von etwa 18 Uhr an nach einer Zählung der Polizei 110 Demonstranten durch die Innenstadt, nachdem sie sich zuvor auf dem Markt versammelt hatten. Weiterlesen: Etwa 75 Teilnehmer bei „Kerzen-Spaziergang“ durch Eutiner Innenstadt Zwei Wochen zuvor waren es lau...

