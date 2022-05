Freitag bis Montag auf dem Festplatz : Twister, Autoscooter und Co: Ab Freitag laden Schaustellerfamilien zum Eutiner Jahrmarkt

Die Fahrgeschäfte stehen bereit und sind gut sichtbar von der Kerntangente. Ab Freitag ist der Jahrmarkt nach zehn Jahren wieder in Eutin. Aus Kindern von damals sind heute selbst Schausteller geworden. Was sie bieten.

Eutin | Musik in der Luft gemischt mit dem Duft von Süßem und ringsum glückliche Gesichter: Das ist der Jahrmarkt, wie er bis vor zehn Jahren in Eutin regelmäßig stattfand und den sich die rund 25 Schaustellerfamilien von Freitag bis Montag nun wieder regelmäßig in der Kreisstadt wünschen. Weiterlesen: Die Rosenstadt Eutin bekommt schon bald wieder ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.