Mehr Solidarität in der Stadt : Trittbrettfahrer regen Plöns Bürgermeister Lars Winter auf

Die Musikzug-Ehrenvorsitzende Astrid Röhr und Plöns Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee wurden zu neuen Beisitzerinnen des Stadtmarketingvereins Plön am See gewählt. Gewinnung neuer Mitglieder wird wichtig.

Plön | Mitgliedergewinnung, Finanzen und Zuwachs im Vorstand bestimmten die Regularien in der Jahresversammlung des Vereins Stadtmarketing Plön am See. Der Verein habe aktuell 70 Mitglieder, aber sie habe gerade mehrere Anträge herausgegeben, berichtete Vorsitzende Wiebke Kiß den 22 Stimmberechtigten und sechs Gästen. Noch am selben Abend gab Astrid Röhr ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.