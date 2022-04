Geldautomat hält stand : Tresor-Knacker sprengen Filiale der Sparkasse in Sereetz

Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung, aber an ihr Ziel gelangten sie nicht: Unbekannten Täter haben versucht, einen Geldautomaten in einer Filiale der Sparkasse Holstein in Sereetz zu sprengen.

Sereetz | Die Nacht zu Montag, 11. April, gegen 1.15 Uhr. Ein Knall zerreißt die Stille, die nachts über dem Nahversorgungszentrum An der Au in Sereetz (Gemeinde Ratekau) liegt. Weißer Rauch steigt auf, Trümmer verteilen sich über dem angrenzenden Parkplatz. Als kurz darauf Feuerwehr und Polizei an dem Komplex nahe der A1 eintreffen, fehlt von den Verursache...

