Travemünde : Preis der Bürgerakademie 2020/21: Quo vadis, Lübeck?

Veränderungen und Chancen durch die Corona-Pandemie im Fokus. Interessierte können sich zur Preisverleihung in Travemünde anmelden.

Lübeck-Travemünde | „Quo vadis, Lübeck?“ – Unter diesem Motto schrieb die Bürgerakademie ihren Preis 2020 aus. Mit dem Wettbewerb regte die Bürgerakademie Menschen in Lübeck an, Ideen und Konzepte für ein Leben nach der Pandemie zu entwickeln und in kreativer Form auszudrücken. Nach einigen coronabedingten Verschiebungen steht der Termin für die Prämierung nun fest. Am Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.